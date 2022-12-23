بالفيديو- بعد تصرفات "الشيف نصرت" أثناء تتويج الأرجنتين.. تحرّك رسمي من "الفيفا"!

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، أنه سيفتح تحقيقاً بعد وصول "الشيف نصرت" إلى أرضية الملعب أثناء تتويج الأرجنتين واحتفال لاعبيها بكأس العالم، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ويمتلك التركي نصرت غوكشيه سلسلة مطاعم فاخرة في الولايات المتحدة، وقد ذاع صيته بسبب أسلوبه في تحضير اللحوم وتوابلها، وجذب إلى مطعمه العديد من مشاهير السياسة والرياضة والفن لتناول قطع "الستيك".

والتقطت الكاميرات محاولات نصرت المستميتة التقاط صورة مع ليونيل ميسي وإصراره على ذلك رغم تجاهل ميسي له أكثر من مرة، ثم نجح أخيرا على ما يبدو في ذلك، رغم أن تعبيرات وجه ميسي توحي أنه لم يهتم كثيراً.

ونشر الطباخ صوراً له مع ميسي ولاعبين آخرين على حسابه في "إنستغرام"، ومقطعا وهو يؤدي حركاته الشهيرة أثناء تحضير "الستيك".

وأثار هذا الموقف رفضاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن سبب تواجده في هذه المنطقة من الأساس والتقاط الصور مع لاعبين بل وحمل الكأس.

وقال متحدث باسم الفيفا لشبكة "سكاي سبورتس" إن دخول نصرت إلى أرض الملعب "غير مصرح به"، وتنص قواعد "الفيفا" على أنه لا يسمح إلا للفائزين بكأس العالم ورؤساء الدول بلمس الكأس خلال الحفل الختامي.

وأضاف: "بعد مراجعة الحادثة، يعمل الفيفا على تحديد طريقة وصول أفراد إلى أرض الملعب بشكل غير مبرر بعد الحفل الختامي في استاد لوسيل في 18 كانون الأول. وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب".

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