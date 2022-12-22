صفقة ضخمة جداً مع النصر السعودي بانتظار النجم البرتغالي رونالدو

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يبدو أن الصفقة الضخمة والتي كانت حديث الإعلام طيلة الفترة الماضية بين نادي النصر السعودي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد بلغت مراحلها الأخيرة، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن العقد قد أنجز وبانتظار التوقيع الرسمي، والذي ينص على أن يلعب رونالدو لمدة موسمين ونصف كلاعب، مقابل نحو نصف مليار يورو، على أن يتولّى بعدها منصب سفير الملف المشترك بين السعودية ومصر واليونان، من أجل استضافة كأس العالم 2030، وبالتالي سيرتفع راتبه.

كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر ثلاثة محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدّم النصر عرضه المغري يوم 23 تشرين الثاني الماضي، وبدأ الاتفاق يوم 5 كانون الأول الجاري، قبل الإعلان عن أن كريستيانو قرر بالفعل اللعب لمدة موسمين ونصف الموسم في السعودية.

أضافت أنه على الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشاً زمنياً قبل التوقيع الرسمي.

من جانبها، أكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن المهاجم البرتغالي سينضم إلى النصر، وسيلعب معه حتى صيف عام 2025، أي حتى يبلغ الـ40 عاماً”.

كان مانشستر يونايتد الإنكليزي فسخ عقد رونالدو بالتراضي، على خلفية مقابلة نارية أجراها أفضل لاعب في العالم 5 مرات، انتقد فيها النادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.