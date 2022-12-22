بطولة الميلاد في الكونغ فو لكافة الأساليب لواكو في المركز الاول والشاولين وصيفه والشبيبة ثالثاً

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نظّم الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو المرحلة الثانية من بطولة الميلاد بأسلوبي الجيت كون دو والكيندا (12-17 سنة) والساندا(18 وما فوق) بمشاركة 70 لاعب ولاعبة مثلوا النوادي التالية:الشاولين ، الجمهور ،الانترناشيونال ماريتيم أكاديمي (لواكو) الكسليك ، سبورتينغ هاي ، سيدة اللويزة ذوق مصبح ، الشبيبة الرياضي الشياح ، تايغر اميون ، بودا ادما ، أمن الدولة وهومنتمن.

جرت المباريات على ملاعب نادي اللويزة ذوق مصبح بحضور رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده وأمين السر بسام نهرا ورئيس اللجنة الفنية يزيد بو خليل وعضو اللجنة شربل ونيس.

بعد النشيد الوطني، كلمة الافتتاح من الدكتور نصير قائلا": أشكر كل المشاركين لأنه بفضلكم وبفضل كل الرياضيين يبقى لبنان على الخارطة الدولية وينعش الأمل والروح الوطنية بالشباب اللبناني وبشهادة الجميع لولا النشاطات المحلية والنتائج التي تحصدها معظم الاتحادات الرياضية في الخارج لكان اسم وعلم لبنان غابا عن الخارطة الرياضية الدولية" .

وفي النتائج،أحتل نادي الانترناشيونال ماريتيم أكاديمي لواكو- الكسليك المركز الاول ب67 نقطة والشاولين بيروت ثانيا" ب32 نقطة وثالثا" الشبيبة الرياضي الشياح ب22 نقطة.

واتت النتائج كالتالي:

* الجيت كون دو

12-13 سنة

35كلغ 1- انطوني فخري- بودا ادما

2- جايسن فرنسيس - الشاولين

3- ايلي حداد -تايغر اميون

40كلغ 1- انطوني فرنسيس - الشاولين

2- يوسف مهنا- الشبيبة

3- جورج يزبك - سيدة اللويزة

50كلغ 1- اميليو عيسى - بودا ادما

2- جورجيو جيوكوجيان -الشاولين

3- احمد برو - لواكو

14-15 سنة

50 كلغ 1- شربل بو ضاهر - امن الدولة

2- جواد زغبي -لواكو

3- جوزيف حدرج - الجمهور الرياضي

55 كلغ 1-جاين بلعة - الشبية الرياضي

2- ميراي عقيقي - لواكو

3- نور زعرور - لواكو

60كلغ 1-عباس كركي - لواكو

2- محمد ترحيني - الشاولين

3- انطوني بو خليل - سبورتينغ هاي

65كلغ 1- خليل عسيلي - لواكو

2-رودولفو عون - لواكو

3- رضا شعبان - هومنتمن انطلياس

70 كلغ1- مارك سكر - الشاولين

2- احمد الحريري - لواكو

* الكيندا (16 – 17 سنة)

75كلغ 1- سادني سلامة- سيدة اللويزة

2- جودي شاري- الشاولين

3- ترايسي جريس - سيدة اللويزة

70 كلغ 1- علي غندور- لواكو

2- عيسى بريطع - الشاولين

3- شربل خليل - سيدة اللويزة

85كلغ 1- رفيق بو حيدر - لواكو

2- جوليان مطر - سيدة اللويزة

3- نيكولا زعرور - سيدة الجمهور

95كلغ 1- اسعد موصللي - لواكو

2- محمد صبرا - المطيلب كاونتري كلوب

* الساندا (فوق ال18 سنة)

60كلغ 1- ميغيل ابو حيدر - الشبيبة الرياضي

2- محمد شري - لواكو

70كلغ 1- ليديا سلامة - الشبيبة الرياضي

2- دينامو صللي - لواكو

70كلغ 1- محمود جابر - لواكو

2- وليد الباشا - لواكو

3- انطوني فريفر - الشبيبة الشياح

80كلغ 1- جو علم - الشبيبة الشياح

2- رامي خليل - لواكو

- زيد المحمود - لواكو

*وفي ما يلي نتائج النوادي :لواكو 67 نقطة الشاولين 32 نقطة الشبيبة 22 نقطة

وتولى الحكم الدولي فيكتور الحداد ادارة تحكيم المباريات مع الحكام: نجوى عيسى- سمير أسحاق- شريف نجار – رامي صغبيني – جورج شدراوي – شربل تابت – مارتن عقيقي – جين بلعه.

أشرف عل التنظيم رئيس اللجنة فارس الخوري مع جوزيف بو ضاهر وشربل ونّس وماريا عقيقي وجو بركات.