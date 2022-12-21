صحيفة تكشف: ميسي ساهم في قفزة هائلة بمبيعات البشت في الدوحة بعد تتويجه بكأس العالم

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ساهم قائد المنتخب الأرجنتيني، النجم ليونيل ميسي، في قفزة هائلة بمبيعات البشت القطري في متاجر العاصمة الدوحة بعد تتويجه بكأس العالم لكرة القدم 2022، التي اختتمت يوم الأحد الماضي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن البشت الذي ارتداه ميسي لحظة رفع كأس العالم، زادت مبيعاته بشكل كبير بين الجماهير الأرجنتينية في اليوم التالي لتتويج التانجو.

وأوضحت الصحيفة أن أحد متاجر البشت، كان عادة يبيع 8 إلى 10 قطع يوميا من هذه العباءة العربية التقليدية، ارتفعت هذه المبيعات إلى 150 نسخة في اليوم التالي لتتويج منتخب الأرجنتين.

وختمت "ليكيب" تقريرها أيضا أن المبيعات شملت 3 نسخ طبق الأصل من "البشت" الذي ارتداه ليونيل ميسي، والمصنوع من القطن الياباني وخيط الذهب الألماني بقيمة تقارب 2000 يورو.