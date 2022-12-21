بلاتر ينتقد خطط إنفانتينو التوسعية في كأس العالم 2026

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انتقد السويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق خطط خليفته جياني إنفانتينو التوسعية برفع عدد منتخبات كأس العالم من 32 منتخبا إلى 48 فضلا عن توسيع دائرة المشاركة في كأس العالم للأندية اعتباراً من عام 2025 المقبل بمشاركة 32 ناديا.

وقال بلاتر في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» الأسبوعية الألمانية الصادرة يوم الأربعاء، إن «ما يحدث في الوقت الحالي هو الإفراط في تسويق اللعبة».

وتابع: «هناك محاولات لاستخراج المزيد والمزيد من المال على سبيل المثال مع نهائيات كأس العالم بـ48 فريقاً أو الآن مع كأس العالم للأندية التي يجب اعتبارها منافسة مباشرة لدوري أبطال أوروبا... الفيفا يتعدى هنا على شيء ليس من اختصاصه في الواقع».

ستكون بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا هي أول بطولة تضم 48 دولة، وستلبي تعهد إنفانتينو الانتخابي باستضافة كأس عالم أكبر وأكثر شمولاً تتجاوز منتخبات أوروبا وأميركا الجنوبية علما بأنه شارك في بطولة هذا العام في قطر 32 منتخباً.

ودعا إنفانتينو في وقت سابق من هذا الشهر إلى زيادة عدد المشاركين في كأس العالم للأندية لتكون من 32 ناديا في عام 2025 بدلا من 7 أندية.

وأعلن بلاتر في يونيو (حزيران) 2015 أنه سيستقيل مبكراً كرئيس للفيفا، في أعقاب تحقيق فساد واسع النطاق ونفى منذ فترة طويلة ارتكاب أي مخالفات، قائلاً في مقابلة يوم الأربعاء «لم أحصل على أموال لم أكسبها أبداً - ولهذا السبب لا يمكن إثبات أي شيء على الإطلاق في جميع الإجراءات المرفوعة ضدي. وسيبقى هذا هو الحال».

وخلف إنفانتينو، بلاتر في عام 2016 وأخبر بلاتر صحيفة «دي تسايت» أنه «لا علاقة له بإنفانتينو» وأن الرئيس الحالي «تصرف بعدم احترام لأنه رفض أي اتصال بي منذ انتخابه». وأضاف بلاتر أنه «يتواصل معي فقط عبر المحامين».

زعم بلاتر أنه حاول مراراً وتكراراً «السيطرة على الأعمال التجارية»، على سبيل المثال في محاولته الحد من عمليات نقل اللاعبين الموهوبين من أميركا الجنوبية أو أفريقيا إلى أوروبا كما فشلت محاولة تقديم حد أقصى للأجور للاعبين. قال بلاتر «لم ننجح في حماية كرة القدم من التأثير الاقتصادي والسياسي».

قال: لقد حاولت دائماً خدمة كرة القدم... وإذا فهمتم عكس ذلك، فأنا آسف».