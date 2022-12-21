living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة الميلاد في الكونغ فو - الاساليب (التاولو) الانطونية بعبدا في المركز الاول والصداقة عنجر وصيفه

21
DECEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو ، ضمن روزنامته السنوية، بطولة الميلاد بمشاركة 60 لاعب ولاعبة مثلوا النوادي التالية:الأنطونية بعبدا – الصداقة عنجر – آبا برج حمود – ريسبيكت رحبه عكار -  لواكو الكسليك – سبورتينغ هاي بيروت و سيدة اللويزة ذوق مصبح.
 
وجرت المباريات على ملاعب نادي الأنطونية بعبدا بحضور  رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه جاك طاغليان وأمين السر بسام نهرا وأمين الصندوق ورئيسة لجنة الاساليب (التاولو) باتريسيا زيدان وعضو اللجنة الفنية شربل ونّس والمدرب سامر الرميلي.
 
بعد النشيد الوطني كلمة الافتتاح من الدكتور نصير الذي أوضح للمشاركين من كل الفئات "أن هذا الاسلوب من الرياضة يعتبر هو الاصعب من هنا بمجرد ان تشاركوا انتم عل خطى ثابتة في عالم الرياضة .ثم وجّه الشكر "الى الأهالي على التضحيات التي يقومون بها في هذه الظروف التي نعيشها تجاه أولادهم وتجاه الاتحاد والفضل يعود لهم في نجاح كل عمل رياضي". ثم هنأ الفريق المؤلف من  جايسون ابيكيان وغاييل حنكش الذي شارك في بطولة العالم للفئات  العمرية التي جرت في أندونيسيا في الأساليب ورغم كل الأمكانيات المحدودة تمكنا من أن يبرزوا بين أول عشرين لاعب بين الدول المشاركة".
 
بعدها تم تكريم الغراند ماستر ميشال حاوي على نشر أسلوب ال"تاي نوي" في عدد من البلدان الاوروبية وآخرها اليونان حيث أقام حاوي عدد من الدورات ودرجات الاحزمة.وبعدها تسلّمت سوسي كازاندجيان شهادة مدرب بعد نجاحها في الامتحان من قبل اللجنة الفاحصة.  
 
كما تم تسليم الميداليات على الفائزين بالمركز الثالث في بطولة آسيا الثالثة عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي وهم ريبيكا جدعون ، جو هاشم و انيلا بالسا.
 
وفي الختام وزعت الكؤوس والجوائز على الفائزين وجاء ترتيب الأندية كالآتي:
 
ألانطونية بعبدا اول ب159 نقطة والصداقة عنجر ب87 نقطة ووريسبيكت رحبه ب60 نقطة.
 ترأس لجنة الحكام آرمان  حنين  وضمّت اللجنة  كوري جان عون ، أرامو بالوليان وباتريسيا زيدان. 
أشرف عل التنظيم  سوسي كازاندجيان  ، جولي خوري وماريا عقيقي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout