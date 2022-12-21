بطولة الميلاد في الكونغ فو - الاساليب (التاولو) الانطونية بعبدا في المركز الاول والصداقة عنجر وصيفه

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أقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو ، ضمن روزنامته السنوية، بطولة الميلاد بمشاركة 60 لاعب ولاعبة مثلوا النوادي التالية:الأنطونية بعبدا – الصداقة عنجر – آبا برج حمود – ريسبيكت رحبه عكار - لواكو الكسليك – سبورتينغ هاي بيروت و سيدة اللويزة ذوق مصبح.

وجرت المباريات على ملاعب نادي الأنطونية بعبدا بحضور رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبه جاك طاغليان وأمين السر بسام نهرا وأمين الصندوق ورئيسة لجنة الاساليب (التاولو) باتريسيا زيدان وعضو اللجنة الفنية شربل ونّس والمدرب سامر الرميلي.

بعد النشيد الوطني كلمة الافتتاح من الدكتور نصير الذي أوضح للمشاركين من كل الفئات "أن هذا الاسلوب من الرياضة يعتبر هو الاصعب من هنا بمجرد ان تشاركوا انتم عل خطى ثابتة في عالم الرياضة .ثم وجّه الشكر "الى الأهالي على التضحيات التي يقومون بها في هذه الظروف التي نعيشها تجاه أولادهم وتجاه الاتحاد والفضل يعود لهم في نجاح كل عمل رياضي". ثم هنأ الفريق المؤلف من جايسون ابيكيان وغاييل حنكش الذي شارك في بطولة العالم للفئات العمرية التي جرت في أندونيسيا في الأساليب ورغم كل الأمكانيات المحدودة تمكنا من أن يبرزوا بين أول عشرين لاعب بين الدول المشاركة".

بعدها تم تكريم الغراند ماستر ميشال حاوي على نشر أسلوب ال"تاي نوي" في عدد من البلدان الاوروبية وآخرها اليونان حيث أقام حاوي عدد من الدورات ودرجات الاحزمة.وبعدها تسلّمت سوسي كازاندجيان شهادة مدرب بعد نجاحها في الامتحان من قبل اللجنة الفاحصة.

كما تم تسليم الميداليات على الفائزين بالمركز الثالث في بطولة آسيا الثالثة عبر الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي وهم ريبيكا جدعون ، جو هاشم و انيلا بالسا.

وفي الختام وزعت الكؤوس والجوائز على الفائزين وجاء ترتيب الأندية كالآتي:

ألانطونية بعبدا اول ب159 نقطة والصداقة عنجر ب87 نقطة ووريسبيكت رحبه ب60 نقطة.

ترأس لجنة الحكام آرمان حنين وضمّت اللجنة كوري جان عون ، أرامو بالوليان وباتريسيا زيدان.

أشرف عل التنظيم سوسي كازاندجيان ، جولي خوري وماريا عقيقي.