living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو لاستقبال الجماهير لميسي في منزله.. "إنه البطل"

21
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقبل النجم ليونيل ميسي في مسقط رأسه بمدينة روزاريو استقبال الأبطال بعدما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022.
 
وبعد عرض موكب الفائزين بكأس العالم في العاصمة الأرجنتينية ببوينس آيرس، والذي أوقف لاحقا لمخاوف أمنية وأخرى متعلقة بالسلامة، سافر ميسي إلى روزاريو بطائرة هليكوبتر.
 
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، برفقة البرغوث، وهي تقود سيارة متجهة لمنزل بطل مونديال قطر 2022.
 
ولدى وصوله إلى منزله، استقبل حشد غفير ميسي هتفوا "إنه البطل".
 
وفازت الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح (3-3 بعد الوقت الإضافي)، الأحد، ليعود المنتخب إلى الوطن حاملا كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.
 
جدير بالذكر أن ميسي ولد في مدينة روزاريو، التي تبعد 300 كيلو متر شمالي العاصمة الأرجنتينية، حيث بدأ مسيرته الكروية مع فريق المدينة الذي يعرف باسم "نيولز أولد بويز".
 
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout