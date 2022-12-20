living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العاهل المغربي يستقبل أفراد المنتخب ويقلدهم الأوسمة

20
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب المغربي لكرة القدم بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022.

وحط المنتخب المغربي لكرة القدم، عصر اليوم، الرحال بالعاصمة الرباط، حيث جرى استقبال الطائرة في مطار الرباط سلا، بينما كانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء من خلال خراطيمها.

وقامت حافلة الأسود المكشوفة بجولة كبيرة، وسط حضور جماهيري غفير.
وبدأت الحافلة جولتها من مدينة سلا قبل أن تصل العاصمة الرباط، فيما كان المغاربة يهتفون "سير سير"، وهي العبارة الشهيرة التي يحبها المدرب وليد الركراكي.

وفي أعقاب الجولة، وصل "أسود الأطلس" إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، حيث خصهم العاهل المغربي باستقبال مميز.

ومنح الملك محمد السادس كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب وليد الركراكي وسام العرش من درجة قائد، فيما منح اللاعبين وسام العرش من درجة ضابط.

وبالموازاة مع ذلك، أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.

إثر ذلك، أخذت للملك صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب وأمهات اللاعبين الحاضرات. وبهذه المناسبة، قدم أعضاء الفريق الوطني تذكارات للملك تعبيرا عن امتنانهم له على الدعم الذي قدمه لهم طيلة أطوار هذه المنافسة العالمية.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout