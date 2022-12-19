إلا أن المنتخب الفرنسي أجرى 7 تغييرات أمام الأرجنتين، ويتعلق الأمر بكل من من أوليفيه جيرو وعثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان وأدريان رابيو وثيو هيرنانديز وجولز كوندي ورافايل فاران.

واعتقد بعض المتابعين أن الطاقم الإداري للمنتخب الفرنسي ارتكب خطأ حين أقدم على 7 تغييرات، لكن الأمر غير صحيح.