بالعباءة العربية.. ميسي يرفع كأس العالم مطلقاً أفراح الأرجنتينيين

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توّج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم "قطر 2022"، اليوم الأحد، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2)، في المباراة النهائية التي انتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

وهيمن لاعبو الأرجنتين على معظم الجوائز الفردية في البطولة، إذ نال إينزو فيرنانديز جائزة أفضل لاعب شاب، وتحصل الحارس إيميليانو مارتينيز على جائزة القفاز الذهبية كأفضل حارس مرمى.

وتحصل "الأسطورة" ليونيل ميسي، على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة بعد أن سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة وقاد بلاده للتويج باللقب، ونال مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي الحذاء الذهبي كهداف للبطولة برصيد 8 أهداف.