"صراع عروش" اليوم بين ميسي ومبابي

A + A -

تتَّجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم صوبَ ملعب «لوسيل» الذي سيكون مسرحاً للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2022 في قطر بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ويتطلَّع المنتخبان لتتويج مشوارهما الطويل خلال المونديال بالحصول على كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما. وبينما تُوّج منتخب الأرجنتين باللقب عامي 1978، حينما استضاف المونديال على ملاعبه، و1986 بالمكسيك، أحرز منتخبُ فرنسا البطولة عامي 1998، عندما نظَّمها على أرضه، و2018 في روسيا.

ويطمح منتخب فرنسا لأن يصبحَ أول منتخب يحتفظ بكأس العالم في نسختين متتاليتين منذ منتخب البرازيل الذي حقق الإنجاز ذاته عامي 1958 بالسويد و1962 في تشيلي.

ويتطلع «الساحر الأرجنتيني» ليونيل ميسي للسير على نهج أسطورة منتخب «راقصي التانغو» الراحل دييغو مارادونا، حينما ألهم محبي المنتخب اللاتيني وقاده للتتويج بالمونديال لآخر مرة قبل 36 عاماً. ولعب ميسي دور «المنقذ» لمنتخب الأرجنتين في كثير من المواجهات، حيث سجل 5 أهداف وأسهم بثمانية من إجمالي 12 هدفاً أحرزها الفريق طوال مشواره في البطولة الحالية.

في المقابل، يدين منتخب فرنسا بفضل كبير للثنائي مبابي وأوليفييه جيرو اللذين أحرزا مجتمعين 9 أهداف من مجموع 13 هدفاً. وكان مبابي على موعد مع إنجاز غير مسبوق، عقب تسجيله 9 أهداف في مسيرته بكأس العالم، بواقع 5 أهداف في المونديال الحالي و4 أهداف في المونديال الماضي بروسيا، ليتفوق على بيليه، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بكأس العالم قبل بلوغ 24 عاماً، حيث أحرز أيقونة الكرة البرازيلية 7 أهداف في هذا العمر.

من جهتها تُوّجت كرواتيا ببرونزية المونديال عقبَ فوزها على المغرب 2/1 أمس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد خليفة الدولي. ورغم خسارته، فإنَّ المغرب خرج من هذا المونديال بإنجاز تاريخي سيخلد في الذاكرة، بعد وصوله إلى هذا الدور الذي لم يسبقه إليه أي منتخب أفريقي أو عربي على مدى التاريخ.

وصفقت جماهير المغرب طويلاً للاعبي المنتخب عقب إطلاق صفارة النهاية، إذ قدَّموا أداءً لافتاً أمام النجم العالمي المخضرم مودريتش ورفاقه، علماً بأنَّ كرواتيا حقَّقت وصافة المونديال الماضي في روسيا عام 2018.

الشرق الاوسط