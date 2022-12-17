وحسب تقرير موقع "غول"، فإن أغويرو، الذي اعتزل كرة القدم العام الماضي بسبب مشاكل مفاجئة في القلب، يتقاسم الحجرة مع ميسي حاليا، مما يرفع الروح المعنوية للنجم الذي يحمل آمال الأرجنتين في نهائي المونديال.

وظهر مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني سابقا في معسكر تدريب منتخب الأرجنتين، وسيبقى مع زملائه السابقين حتى انتهاء البطولة.

ولعب أغويرو إلى جانب ميسي في المونديال أعوام 2010 و2014 و2018، لكنه اعتزل كرة القدم عام 2021 بعد أزمة قلبية داهمته في الملعب.

يشار إلى أن علاقة أغويرو بميسي وطيدة، حيث خاضا معا عشرات المباريات الدولية للأرجنتين، إلا أن الأول انتقل إلى برشلونة بعد رحيل "البرغوث" إلى باريس سان جرمان الفرنسي.