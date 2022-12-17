قبل نهائي كأس العالم المرتقب بين فرنسا والأرجنتين، الأحد، خرج اللاعب السنغالي عبدو ديالو بتصريح مثير حول اللاعب الذي يعتقد النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه الأفضل: ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟

وقال مدافع باريس سان جرمان ديالو، الذي لعب إلى جانب مبابي في بارك دي برينس من عام 2019 حتى هذا الصيف، عندما انضم إلى آر بي لايبزيغ على سبيل الإعارة، إن كيليان يعتقد بأفضلية رونالدو على ميسي.

وأوضح ديالو في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مبابي يعتقد بكون رونالد "أفضل لاعب على مرّ العصور"، مضيفا أن النجم الفرنسي قد يكون جاهزا للدخول في نقاش طويل حول أفضلية "الدون" على "البرغوث".

وأضاف اللاعب السنغالي: "يدافع مبابي عن رونالدو أكثر من دفاع البرتغاليين عنه".

ميسي أم رونالدو؟