يعتبر ميسي (35 عاما) ورونالدو (37 عاما) أفضل لاعبين في الجيل الحالي، وقد فازا بـ 71 لقبا كبيرا (ميسي 37، رونالدو 34)، وكلاهما من بين ثمانية لاعبين سجلوا أكثر من 700 هدف للأندية التي لعبوا لصالحها ومنتخبي بلديهما.
فاز ميسي مهاجم برشلونة السابق، الذي انتقل للعب إلى جانب مبابي في العاصمة الفرنسية صيف 2021، بـ7 جوائز كرة ذهبية، مقارنة مع رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي أحرز 5 جوائز.
توّج رونالدو بلقب بطولة أوروبا مع البرتغال، بينما أحرز ميسي بطولة كوبا أميركا 2021، ولم يفز أي من اللاعبين بكأس العالم حتى الآن.
يشعر البعض أن فوز ميسي بكأس العالم مع منتخب بلاده، تماما كما فعل مواطنه دييغو أرماندو مارادونا في عام 1986، سيجعله متفوقا على رونالدو بالإنجاز الأهم في المسيرة الكروية لأي لاعب.

 