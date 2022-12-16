يعول الأرجنتينيون كثيرا على خدمات ميسي، يوم الأحد القادم، من أجل تحقيق حلم عمره 36 عاما لمنتخب التانغو.
كانت آخر محاولة ناجحة للأرجنتين في نهائي كأس العالم في عام 1986، عندما توج التانغو بفضل الأداء المبهر للاعبيه وعلى رأسهم الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.
بلغ منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد رحلة شاقة بدأت بمفاجأة مدوية عندما سقط ميسي ورفاقه أمام السعودية، لكن آخر ظهور للتانغو كان رائعا بالفوز على كرواتيا (3-0) في نصف النهائي.
فرنسا فحجزت مكانها في النهائي، عقب تفوقها بهدفين نظيفين على المنتخب المغربي.