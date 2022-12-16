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جوزيه مورينو يرفض التعليق على امكانية تدريبه منتخب البرتغال

16
DECEMBER
2022
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رفض جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، التعليق على أسئلة حول تولي مسؤولية تدريب منتخب البرتغال، وذلك بعد تأكد رحيل فيرناندو سانتوس.

أقال الاتحاد البرتغالي فيرناندو سانتوس يوم الخميس بعد خروج فريقه المفاجئ من ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام منتخب المغرب.

وتعرض مورينيو ، عند وصوله إلى فارو مع فريقه روما، لأسئلة حول مستقبله، لكنه لم يرد على الإطلاق، على أسئلة الصحفيين المتواجدة.

يُظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وهو يتجاهل أسئلة وسائل الإعلام له حول امكانية تدريب منتخب البرتغال خلال الفترة المقبلة.

كانت هناك تكهنات بأن مورينيو يمكنه التواجد على رأس القيادة الفنية للبرتغال، مع الاحتفاظ بدوره الحالي في روما.

وقال مانيش لاعب خط وسط البرتغال السابق، الذي لعب تحت قيادة مورينيو في بورتو ومع البلوز، لإذاعة ريناسينكا إن المدرب البالغ من العمر 59 عامًا سوف يقوم بعمل جيد إذا تولى المسؤولية.

وقال: “إنه مدرب متمرس ومستعد للغاية لمواجهة الصعوبات لأنه يعرف كرة القدم لدينا، وهو ذكي ويعرف كيف يتعامل مع الشباب. لقد تكيف بالفعل مع هذا الجيل وأثبت ذلك بالفوز بلقب في روما”

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