beIN SPORTS تعلن بث المباراة النهائية لكأس العالم على قناتها المفتوحة وقناتها الرسمية على YouTube

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أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، بما في ذلك التغطية المباشرة والحصرية بلغات عديدة للمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر بين الأرجنتين وفرنسا. ويتوفر البث على قناة beIN SPORTS المفتوحة، في إطار التزام المجموعة بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي. كما ستُعرض المباراة، إلى جانب التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة beIN الرسمية على YouTube.

وأدت المجموعة، بصفتها الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دوراً مهماً خلال الشهر الماضي في تعزيز مكانة دولة قطر وتسليط الضوء على البطولة المميزة، حيث سجلت قنوات beIN SPORTS أكثر من 5 مليار مشاهدة منذ انطلاق أكبر فعالية رياضية في العالم في 20 نوفمبر الماضي.

وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد القادم بين المنتخب الأرجنتيني، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثالث في كأس العالم؛ والمنتخب الفرنسي، حامل اللقب؛ في لقاء يُنتظر أن يكون أحد أكثر الفعاليات مشاهدةً في التاريخ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تشكل المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ مناسبةً تاريخيةً لكرة القدم والعالم العربي ولمجموعة beIN، ولذلك حرصنا على توفير فرصة مشاهدة هذه المباراة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. وقدمنا وعداً في بداية هذه البطولة بتوفير تجربة مشاهدة لا مثيل لها لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة، ويمكننا القول إننا نجحنا في القيام بذلك مع انضمام مليارات المشاهدين لمتابعة البطولة. ومع بقاء مباراتين فقط، نستعد لإنهاء البطولة بشكل مميز كما بدأناها، ولا يسعنا الانتظار لمشاهدة وبث المباراة التاريخية".

وتبدأ التغطية باللغة العربية، قبل انطلاق المباراة النهائية عند الساعة 6 مساءً في استاد لوسيل، من الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS المفتوحة وعلى قناة beIN SPORTS MAX 1 وعلى قناة beIN الرسمية على يوتيوب، مع سلسلة من البرامج والعد التنازلي قبل بداية الاستديو التحليلي في الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة من اليوم التالي.

وتبدأ التغطية باللغة الإنجليزية في الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 3 مع برنامج "World Cup Daily"، يليه برنامج العد التنازلي من الساعة 1:00 ظهراً حتى 3:45 عصراً بتوقيت مكة المكرمة، فيما يبدأ النقل الخاص بالمباراة النهائية من الساعة 4:00 عصراً ويستمر حتى 9:45 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

من جهةٍ أخرى، تبدأ التغطية الحيّة باللغة الفرنسية في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 5، مع برنامج مباشر قبل المباراة عند الساعة 3:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة مباشرة من استاد لوسيل. ويستمر التعليق على المباراة النهائية من الساعة 4:00 حتى 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مع الانتهاء من تغطية يوم الأحد ببرنامج مخصّص ما بعد المباراة.

وتستضيف beIN مجموعةً من أبرز المواهب الإقليمية والدولية على مستوى العالم، لتقديم أفضل التحليلات والآراء القيمة خلال المباراة المرتقبة، حيث يستقبل الاستديو يوم الأحد كلاً من محمد أبو تريكة وطارق الجلاهمة وكاكا، إلى جانب مارسيل ديسايي وجون تيري ورود خوليت وعمر دا فونسيكا ودانييل برافو.