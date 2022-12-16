living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناديان لم يغيبا عن نهائي المونديال منذ 40 عاما

16
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يكرّس نهائي كأس العالم قطر 2022، حادثة فريدة من نوعها في هذه التظاهرة الكروية الكبرى، تتمثل في عدم غياب ناديين أوروبيين عن نهائي المونديال منذ40 عاماً، وهما نادي انتر ميلان الإيطالي ونادي بايرن ميونخ الألماني، اللذان يسجلان حضورهما بلاعبين ينشطون في صفوفهما.
 
وعلى الرغم من عدم تأهل إيطاليا إلى كأس العالم لدورتين متتاليتين 2018 و2022، وخروج منتخب ألمانيا مبكرا من المونديال للنسخة الثانية على التوالي، إلا أنهما يملكان سفراء لأنديتهما سواء بالنسبة لإيطاليا أو ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، وذلك استمرارا للنجاح الذي حققه لاعبو الناديين في هذا الحدث الكروي الكبير لأربعة عقود متتالية.
 
وسيكون لاوتارو مارتينز لاعب منتخب الأرجنتين ممثلا لناديه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي المونديال الأحد المقبل، بينما يملك منتخب فرنسا 3 لاعبين يلعبون في نادي بايرن ميونيخ الألماني هم: بنجامين بافارد، ودايوت أوبيكانو، وكينغسلي كومان، علما بأن لوكاس هيرنانديز لاعب الفريق البافاري، شارك مع منتخب "الديوك" في المباراة الافتتاحية لكنه ودع المونديال بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى أمام أستراليا.
 
 البدايات المونديالية
 
بدأت نجاحات بايرن ميونيخ وانتر ميلان في وصول سفرائهما إلى المباراة النهائية لكأس العالم منذ مونديال 1982 في إسبانيا، عندما جمع الدور النهائي بين إيطاليا وألمانيا، حيث مثل نادي بايرن مبيونخ 3 لاعبين هم: بريتنر، ودريملر، ورومينيغه، بينما مثل نادي انتر ميلان 5 لاعبين هم: بيردون، وبيرجومي، وماريني، وأوريالي، وألتوبيلي.
 
في كأس العالم 1986 بالأرجنتين والتي كان طرفاها منتخبا الأرجنتين وألمانيا، مثل النادي البافاري في النهائي كل من أوغينثالر، وإيدير، وهونيس، وماتاوس، بينما مثل نادي انتر ميلان اللاعب الألماني رومينيغه.
 
في كأس العالم 1990 بإيطاليا، والتي تجدد فيه الصراع على اللقب بين ألمانيا والأرجنتين، فمثل نادي بايرن ميونيخ كل من أومان، ورويتر، وكوهلر، وأوغينثالر، وبفلوغلر، وتون. بينما مثل انتر ميلان 3 لاعبين هم بريمه، وماتيوس، وكلينسمان.
استمر حضور الناديين في نهائي مونديال 1994 بأميركا، عندما تواجه البرازيل وإيطاليا في الدور النهائي، حيث مثل اللاعب جورجينيو نادي بايرن ميونيخ، وبيرتي نادي إنتر ميلان.
 
تجدد أيضا الحضور في كأس العالم 1998 بفرنسا، والتي شهدت وصول منتخبي "الديوك" و"السامبا" للمباراة الختامية، حيث مثل ليزارازو فريقه بايرن ميونيخ، وجوركاييف، ورونالدو فريقهما إنتر ميلان.
 
خلال كأس العالم التي أقيمت لأول مرة في القارة الآسيوية عام 2002، ووصل إلى المباراة النهائية كل من البرازيل وألمانيا، مثل فريق بايرن ميونيخ كل من الحارس أوليفر كان، ولينكي، وجيريمييس، ويانكر، بينما مثل البرازيلي رونالدو فريقه الانتر.
في مونديال ألمانيا 2006، الذي جمع بين منتخبي فرنسا وإيطاليا، حافظ النادي البافاري على حضوره بالدور النهائي بفضل لاعبه الفرنسي ويلي ساجنول، وحافظ النادي الإيطالي انتر أيضا على حضوره بفضل لاعبه ماتيرازي.
حتى في كأس العالم 2010 التي أقيمت بجنوب أفريقيا، والتي كان طرفاها كل من هولندا وإسبانيا، مثل ناديا بايرين ميونيخ اللاعبان فان بوميل، وروبن، بينما مثل شنايدر فريقه الإنتر.
أما في كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي وصل الى مباراتها النهائية كل من ألمانيا والأرجنتين، فمثل النادي البافاري 7 لاعبين هم: الحارس نوير، لوام، وبواتينغ، وشفاينشتايغر، ومولر، وكروس، وغوتسه، بينما مثل نادي الانتر 3 لاعبين هم: كامبانيارو، وألفاريز، وبالاسيو.
بالنسبة للنسخة الماضية من المونديال الذي أقيم في روسيا 2018، وجمعت مباراته النهائية فرنسا وكرواتيا، مثل نادي بايرن ميونيخ اللاعب الفرنسي كورينتين توليسو، ومثل نادي إنتر ميلان اللاعبين الكرواتيين بيريسيتش، وبروزوفيتش.
وهكذا يستمر حضور هذين الناديين في نهائي كأس العالم في نسخة 2022، ويتجدد نجاحهما في امتلاك لاعبين قادرين على الوصول باستمرار الى المباراة الختامية للمونديال.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout