ماكرون يدعو بنزيما إلى نهائي كأس العالم 2022

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللاعبين الفرنسيين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب الإصابات، لحضور المباراة النهائية ضد الأرجنتين.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ماكرون يرغب في أن يكون كريم بنزيما (ريال مدريد)، ونغولو كانتي (تشيلسي)، وبول بوغبا (يوفنتوس)، في الملعب خلال المباراة النهائية ضد الأرجنتين.

وستقام المباراة النهائية بين فرنسا الأرجنتين، يوم الأحد 18 كانون الأوّل، على استاد "لوسيل" بقطر.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البولندي شيمون مارتسينياك صفارة بداية نهائي مونديال قطر 2022، في تمام الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، ويساعده حكما الراية مواطناه، بافيل سوكولنيتسكي وتوماش ليستكيفيتش، وسيشرف البولندي الرابع توماش كفياتكوفسكي على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".