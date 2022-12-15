دفعة "قانونية" لليويفا في مواجهة دوري السوبر البديل

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يُعدّ رأي المحامي العام أثناسيوس رانتوس ليس ملزمًا للمحكمة التي تنظر في شكوى من الشركة التي خطّطت لاطلاق الدوري الجديد، لكنها ستكون مؤثرة وستكون علامة على الاتجاه الذي تتخذه القضية.

من غير المتوقع أن يصدر قرار المحكمة النهائي بشأن الشكوى حتى أوائل العام المقبل، لكن القرار الاولي سيشكّل مصدر طمأنينة للاتحادين الدولي والاوروبي.

وكان 12 نادياً من نخبة القارة الأوروبية قررت اطلاق فكرة الدوري السوبر الأوروبي في نيسان/أبريل 2021، لكنها واجهت انتقادات واسعة النطاق من حكومات بلادهم ورابطات الدوري والاتحادات الوطنية والجماهير، فاضطرت إلى التراجع عن خطوتها بعد أيام معدودة.

لكن شبح البطولة أطلّ برأسه مرة أخرى في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع شركة تدعى "أي 22 سبورتس مانجمنت" التي زعمت أنها تريد فتح "حوار" حول مستقبل كرة القدم للأندية الأوروبية من خلال مقابلة ممثليها.

بيد أن ثلاثة أندية هي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، لا تزال تسعى إلى تعويمها من جديد، وسط خلاف حول إساءة استخدام مزعومة لمركز نافذ من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. فيما انسحبت الأندية الإنكليزية القوية مقابل دفع غرامات.

وكتب رانتوس "قواعد فيفا وويفا التي تُخضع أي منافسة جديدة لترخيص مسبق تتوافق مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "قواعد المنافسة لا تمنع فيفا أو يويفا أو الاتحادات الأعضاء فيها أو اتحاداتها الوطنية من إصدار تهديدات بفرض عقوبات على الأندية المنتسبة لها عندما تشارك الأخيرة في مشروع لإنشاء مسابقة جديدة من شأنها أن تقوّض الأهداف المشروعة المنشودة من جانب هذه الاتحادات التي هم أعضاء فيها".

ورحب الاتحاد الأوروبي بهذا الموقف "الحاسم"، معتبراً إياه "خطوة مشجعة" نحو "الحفاظ على هيكل الحكم الديمقراطي" لكرة القدم الأوروبية.

وأضاف بيان اليويفا "تبقى كرة القدم في أوروبا موحدة وتعارض بشدة الدوري السوبر أو أي مقترحات معارضة تهدد النظام الرياضي الأوروبي".