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بعدما أصبح "حراً"... رونالدو يتدرب في نادي ريال مدريد

15
DECEMBER
2022
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بعدما أصبح "لاعباً حراً"، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتدرب حاليًا في النادي أثناء إقامته في العاصمة الإسبانية.


وأمضى رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، والذي بات من دون فريق بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الانكليزي، تسع سنوات في ريال مدريد حيث لا يزال يتمتع بعلاقة وثيقة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ويرافق المهاجم البرتغالي ابنه الأكبر حيث عمل الاثنان بمفردهما في ملعب تدريب "فالديبيباس".

ودخل رونالدو الى النهائيات القطرية على خلفية الانتقادات الموجهة له بسبب ما أدلى به بشأن مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، ما أدى الى التخلي عن خدماته.

وشهد وضعه بلبلة مؤخراً، عندما أبقاه المدرب فرناندو سانتوش على دكة الاحتياط في المباراتين الأخيرتين للبرتغال أمام سويسرا والمغرب قبل أن يدخله في الشوط الثاني.

ولا يزال عالم كرة القدم يترقب وجهة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وما إذا كان سيبقى في أوروبا أم سينتقل إلى وجهة أخرى.

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