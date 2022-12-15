living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شوماخر ينتقل من فيراري إلى مرسيدس

15
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استُبعد السائق الألماني ميك شوماخر، نجل الأسطورة مايكل شوماخر، من قبل فيراري كسائق احتياطي الخميس ووقع على الفور مع منافسه مرسيدس في المركز نفسه.
وما ان أعلن فيراري أن الألماني البالغ من العمر 23 عاماً سيغادر بعد أربع سنوات في الأكاديمية باتفاق متبادل، كشف مرسيدس عن تعاقده معه.
تُوّجمايكل، والد ميك، بخمسة ألقاب مع فيراري قبل أن ينهي مسيرته بثلاثة مواسم مع مرسيدس.
تسابق ميك في الموسمين الأخيرين لمصلحة هاس التي تستخدم محركات فيراري.
فشل في تسجيل نقطة في عام 2021. اما هذا العام، فحقق أفضل إنجاز له في 22 سباقاً بحلوله سادسا في احد السباقات لينهي الموسم في المركز 16 في ترتيب السائقين.
استبعده هاس في تشرين الثاني ووقع مع مواطنه نيكو هولكنبرغ البالغ من العمر 35 عاماً.
وتنشغل مرسيدس، التي كافحت للتعامل مع التغييرات في القواعد الفنية للفورمولا 1 الموسم الماضي، في تطوير طراز "دبليو 14".
وقال الفريق على موقعه الرسمي: "ميك سيلعب دوراً مهماً في التطوير المستمر لدبليو 14. وسيجري عملاً منتظماً في جهاز المحاكاة".
يمثّل مرسيدس البريطانيان لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وجورج راسل، الذي احتل المركز الرابع في الترتيب الموسم الماضي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout