شوماخر ينتقل من فيراري إلى مرسيدس

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استُبعد السائق الألماني ميك شوماخر ، نجل الأسطورة مايكل شوماخر، من قبل فيراري كسائق احتياطي الخميس ووقع على الفور مع منافسه مرسيدس في المركز نفسه.

وما ان أعلن فيراري أن الألماني البالغ من العمر 23 عاماً سيغادر بعد أربع سنوات في الأكاديمية باتفاق متبادل، كشف مرسيدس عن تعاقده معه.

تُوّجمايكل، والد ميك، بخمسة ألقاب مع فيراري قبل أن ينهي مسيرته بثلاثة مواسم مع مرسيدس.

تسابق ميك في الموسمين الأخيرين لمصلحة هاس التي تستخدم محركات فيراري.

فشل في تسجيل نقطة في عام 2021. اما هذا العام، فحقق أفضل إنجاز له في 22 سباقاً بحلوله سادسا في احد السباقات لينهي الموسم في المركز 16 في ترتيب السائقين.

استبعده هاس في تشرين الثاني ووقع مع مواطنه نيكو هولكنبرغ البالغ من العمر 35 عاماً.

وتنشغل مرسيدس، التي كافحت للتعامل مع التغييرات في القواعد الفنية للفورمولا 1 الموسم الماضي، في تطوير طراز "دبليو 14".

وقال الفريق على موقعه الرسمي: "ميك سيلعب دوراً مهماً في التطوير المستمر لدبليو 14. وسيجري عملاً منتظماً في جهاز المحاكاة".