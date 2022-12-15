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في ما يأتي ترتيب الهدافين في كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر حتى 18 كانون الأول:



- 5 أهداف -

كيليان مبابي (فرنسا)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)



- 4 أهداف -

أوليفييه جيرو (فرنسا)، خوليان ألفاريس (الأرجنتين)



- 3 أهداف -

إينير فالنسيا (الإكوادور)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا (إنكلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، غونسالو راموس (البرتغال)

- هدفان -

مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش، رافايل لياو (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسان أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، نيمار (البرازيل)، فاوت فيخهورست (هولندا)، يوسف النصيري (المغرب)، هاري كاين (إنكلترا)



- هدف -

جود بيلينغهام، جاك غريليش، رحيم سترلينغ، فيل فودن، جوردان هندرسون (إنكلترا)، ديفي كلاسن، فرنكي دي يونغ، ممفيس ديباي، دالي بليند، دنزل دامفريس (هولندا)، تيموثي وياه، كريستيان بوليسيك، حجي رايت (الولايات المتحدة)، غاريث بايل (ويلز)، إنسو فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر، ناهويل مولينا (الأرجنتين)، صالح الشهري (السعودية)، أدريان رابيو، أوريليان تشواميني (فرنسا)، كريغ غودوين، ميتشل ديوك، ماثيو ليكي (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان، سيرج غنابري (ألمانيا)، تاكوما أسانو، أو تاناكا، دايزن ماييدا (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، جيردان شاكيري، ريمو فرويلر، مانويل أكانجي (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ريكاردو هورتا، بيبي، رافايل غيريرو (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري، محمد ساليسو (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ، اسماعيلا سار، خاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد مونتاري (قطر)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، بيوتر جيلينسكي (بولندا)، كيشر فولر، يلتسين تيخيدا، خوان فارغاس (كوستاريكا)، رومان سايس، زكرياء ابو خلال، حكيم زياش (المغرب)، ماركو ليفايا، لوفرو ماير، إيفان بيريشيتش، برونو بتكوفيتش (كرواتيا)، ألفونسو ديفيس (كندا)، جان-شارل كاستيليتو، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (الكاميرون)، ستراهينيا بافلوفيتش، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، دوشان فلاهوفيتش (صربيا)، كازيميرو، فينيسيوس جونيور، لوكاس باكيتا (البرازيل)، مويسيس كايسيدو (الاكوادور)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيس، هنري مارتن (المكسيك)، يونغ-غوون كيم، هي-تشان هوانغ، سيونغ-هو بايك (كوريا الجنوبية)

- هدف عكسي -

المغربي نايف أكرد (في مباراة كندا)، الأرجنتيني إنسو فرنانديس (في مباراة أستراليا)



وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجّل أكبر عدد من الأهداف. بحال تعادل لاعبَين أو أكثر، تُمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. بحال استمرار التعادل، يحرز الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.