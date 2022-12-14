كأس العالم 2022: فرنسا تواجه الأرجنتين في نهائي مونديال قطر بعد فوزها على المغرب

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تأهل منتخب فرنسا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس العالم المقامة في قطر على حساب نظيره المغربي، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب استاد البيت بمدينة الخور، وانتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدفين مقابل لا شيء لأسود الأطلس.

أحرز الهدف الأول ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء مستغلا خطأ من الدفاع المغربي. وأحرز الهدف الثاني راندال كولو مواني في الدقيقة الـ 79، ليقضي بذلك على ما تبقى من آمال في المباراة للفريق المغربي.

وبهذه النتيجة، تسدل الديوك الفرنسية الستار على ملحمة تاريخية صنعها أسود الأطلس المغاربة في أول مونديال تنظّمه دولة عربية وشرق أوسطية.

ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في مباراة النهائي يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب استاد لوسيل، فيما ينافس المنتخب المغربي نظيره الكرواتي على المركز الثالث يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب استاد خليفة الدولي.

وهذه هي أول مرّة في التاريخ يخوض فيها بلد أفريقي أو عربي مباراة في نصف نهائي كأس العالم.

وتحدّى الفريق المغربي التوقعات بوصوله إلى هذا الدور، وقد تصدّر أسود الأطلس مجموعة تضم كلا من كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يهزموا الإسبان في دور الستة عشر ثم البرتغاليين في دور الثمانية، ليتقدموا تحدوهم الآمال إلى الدور النصف النهائي.

ويسعى المنتخب الفرنسي بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب للاحتفاظ باللقب - وهو ما لم ينجح فيه أي فريق منذ راقصي السامبا البرازيليين قبل 60 سنة في عام 1962.

وكان المنتخب الفرنسي أول الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية في مونديال قطر، وذلك بعد فوزه على الدنماركيين بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة، قبل أن تُخرج بولندا من دور ثُمن النهائي بثلاثة أهداف لهدف، ثم إنجلترا في ربع النهائي بهدفين لهدف.

وكان أكبر إنجاز حققه المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم، هو الوصول للدور ثُمن النهائي في مونديال 1986 قبل أن يغادر البطولة التي أحرزت فيها فرنسا المركز الثالث.

وفي المرات الأربع الأخرى التي تأهّل فيها قبل هذا العام، فشل المنتخب المغربي في تخطّي دور المجموعات.

وفازت فرنسا بكأس العالم مرتين، أولاهما في عام 1998، والثانية في 2018، بينما فازت بلقب الوصيف في مونديال 2006، كما حلّت في المرتبة الثالثة في بطولة 1958 و1986، وفي المركز الرابع في مونديال 1982.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، دفعت الشرطة بتعزيزات من جنودها وجهزت حواجز أمنية في الشوارع الرئيسية، قبيل المباراة أمام المغرب.

جاء ذلك بعد المصادمات التي شهدتها المدينة، بعد فوز المنتخب المغربي، على البرتغال، وتأهله لملاقاة المنتخب الفرنسي.

ويقيم ما يزيد على المليون مغربيّ في فرنسا، بحسب إحصاءات، ويعيش نحو 54 ألف فرنسي في المغرب.