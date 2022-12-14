بطولة لبنان للفئات العمريّة في كرة الطاولة: القاب اليوم الأخير لسيف الدين والدقدوقي وعساف

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في اليوم الثالث والأخير من بطولة لبنان بكرة الطاولة للفئات العمريّة التي تُقام على طاولات نادي المون لاسال (عين سعاده) جرت منافسات الذكور لفئات تحت 11 سنة،12-13سنة و 14-15 سنة وجاءت النتائج كالتالي:

- تحت 11 سنة: احرز اللّقب محمد سيف الدين(الغدير جبشيت) بفوزه في المباراة النهائيّة على زميله في النادي محمد الخطيب 3/0 .وحلَّ في المركز الثالث كلّ من فكتور غجر (راسمسقا) وآدم الحجاوي (أنترانيك بيروت).

- فئة 12-13 سنة: احتلّ المركز الأول رامز الدقدوقي (الغدير جبشيت) بتغلّبه في المباراة النهائيّة على أحمد فحص (الغدير جبشيت) 3/1 .وحلَّ في المركز الثالث كلّ من هاني فحص(حبوش الرياضي) ومصطفى شكر (البراعم النبطية).

- فئة 14-15 سنة: احرز اللقب ميشال عساف (الرياضي بعبدا) بعد تغلّبه في المباراة النهائيّة على كريم عبدالله (الّلواء صيدا) .وحلَّ في المركز الثالث كلّ من محمد الدقدوقي(الغدير جبشيت) وإدواردو باشا (مون لاسال).

وفي الختام وزَّع رئيس الإتحاد جورج كوبلي ورئيس لجنة جبل لبنان سمير خياط ورئيس الّلجنة الفنيّة فادي قسيس الجوائز على الفائزين.

أشرف على المنافسات الحكم العام ربيع الملّ واللّجنة الفنيّة المؤلفة من إيلي رحباني وربيع حيدر ورئيس لجنة الحكّام جوزيف العقيقي

قاد المباريات الحكم الدولي مصطفى الدقدوقيوالحكام الإتحاديّون وائل سيف الدين، عبدو أبو جوده، إيلي سليمان،جوزيف مرعب،إدوار نعمة وجوزيف مرعب.