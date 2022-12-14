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بعد انتكاسة كأس العالم.. قرار جديد يُنعش معنويات لنيمار

14
DECEMBER
2022
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تلقى نجم منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، خبراً ساراً خلال الساعات الماضية، سيساهم في رفع معنوياته وتحسين حالته المزاجية، بعدما ظهر منكسراً عقب توديع السيليساو لمنافسات كأس العالم 2022.

 

وأقر القضاء الإسباني ببراءة نيمار، من تهم فساد متعلقة بصفقة انتقاله إلى برشلونة، من سانتوس عام 2013K وقالت المحكمة في بيان إن القضاة قرروا أيضاً تبرئة المتهمين التسعة الذين حوكموا في هذه القضية، بالإضافة إلى نيمار، شمل ذلك والديه، ونادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، ونادي سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريغيز فيليو، والشركة التي أسسها والدا نيمار لإدارة أعماله.

وبدأت محاكمة نيمار في منتصف تشرين أكتوبر الماضي في برشلونة، قبل شهر واحد فقط من انطلاق كأس العالم 2022.

وكان المدعي العام وجه اتهامات فساد ضد نيمار، مطالباً بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو، لكن في خطوة مفاجئة أسُقط تهم الفساد والاحتيال ضد جميع المتهمين في نهاية أكتوبر.

ورفعت شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية "دي أي أس"، التي كانت تملك 40% من حقوق نيمار الرياضية عندما كان في سانتوس، دعوى قضائية في 2015 تزعم أنها تعرضت للاحتيال في صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة، وزعمت أن نيمار وبرشلونة وسانتوس تواطأوا لإخفاء التكلفة الحقيقية لانتقاله، وبالتالي لم تحصل على المبلغ الذي تستحقه من هذه الصفقة، كما زعمت أنه لم يتم إبلاغها بوجود عقد حصري في عام 2011 بين نيمار وبرشلونة، لكن الادعاء الإسباني الذي شارك في البداية وجهة نظر الشركة، قال في وقت لاحق إن مزاعم الشركة لا تستند إلى أدلة، وأكد أن القضية تتعلق بالعدالة المدنية وليست الجنائية.

على الرغم من أن المدعين أسقطوا التهم، استمرت القضية لأن المحكمة كانت تنظر أيضاً في لائحة تهم منفصلة قدمتها "دي أي أس".

وأعلن برشلونة بداية دفع 57.1 مليون يورو، بينها 40 مليونًا لعائلة اللاعب و17.1 لسانتوس و6.8 ملايين للشركة، وقال المدعون الإسبان إنهم يعتقدون أن القيمة الفعلية لا تقل عن 83 مليون يورو، خلال المحاكمة قال نيمار إنه لا يتذكر ما إذا كان قد شارك في مفاوضات الصفقة، قائلاً إنه وقّع فقط على الوثائق التي قدمها له والده، ونفى جميع المتهمين الآخرين، بمن فيهم بارتوميو وروسيل، ارتكاب أي مخالفات.

وطلبت الشركة التي تملك سلسلة من المتاجر الكبرى في ساو باولو، في البداية عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على نيمار ووالده الذي يعمل أيضاً وكيل اللاعب، لكنها دعت في نهاية المحاكمة إلى تخفيض الحكم بالسجن لمدة عامين ونصف على نيمار وأربع سنوات لوالده.

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