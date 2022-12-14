قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش: ميسي أفضل لاعب في التاريخ

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عبر قائد منتخب كرواتيا، النجم الدولي، لوكا مودريتش، عن غضبه بسبب التحكيم خلال المباراة التي جمعت فريق بلاده مع منتخب الأرجنتين في نصف نهائي مونديال قطر، وواصفا في الوقت نفسه أسطورة "راقصي التانغو"، ليونيل ميسي، بأنه أفضل لاعب في التاريخ.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز كبير للأرجنتين بعد أن هزوا مرمى الكروات في ثلاثة مناسبات، وقد افتتح التسجيل ميسي من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وقال مودريتش عقب انتهاء المباراة إن الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو، وطاقم التحكيم قد غيروا من مجرى من المباراة بعد أن منحوا الأرجنتين ركلة جزاء وبعد أن حرموا فريقه من ضربة ركنية، وفقا لما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأضاف نجم ريال مدريد:"كنا جيدين حتى وقوع ركلة الجزاء، والتي لم تكن ركلة جزاء بالنسبة لي، لا أتحدث عادة عن الحكام، لكن اليوم من المستحيل ألا أفعل، إنه واحد من أسوأ الحكام الذي رأيتهم، ولا أتحدث عن اليوم فقط لأنه حكّم مباريات سابقة لي".

وزاد : "أود أن أهنئ الأرجنتين، لا أريد أن أجحد أفضليتهم في المباراة، فهم يستحقون أن يكونوا في النهائي، لكن تلك العقوبة الأولى (ضربة الجزاء) دمرتنا".

واختتم بالحديث عن ميسي: "تهانينا له، أتمنى التوفيق له في النهائي، إنه يخوض بطولة مذهلة ويظهر عظمته وجودته، أتمنى أن يفوز ميسي بكأس العالم، فهو أفضل لاعب في التاريخ".

يذكر أن مودريتش كان على صلة وثيقة بالنجم البرتغالي، رونالدو كريستيانو، بعد تزاملا لعدة سنوات في فريق ريال مدريد، وبالتالي فإن تصريحات "الأمير الكرواتي" قد تغضب عشاق "الدون البرتغالي" لأنه من وجهة نظرهم هو الأفضل في التاريخ.

من جانب آخر اعتبر النجم الكرواتي الحائز على الكرة الذهبية لمرة واحدة أن اللعب على المركز الثالث في المونديال لن يكون بمثابة عقوبة، مشيرا إلى الفريق يلعب من أجل اسم بلاده.