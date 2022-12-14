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سكالوني: الأرجنتين تكتب التاريخ ببلوغ النهائي... سعيد بهذه اللحظات

14
DECEMBER
2022
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أثنى ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، على أداء المنتخب الكرواتي، عقب المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، مشيراً إلى أن منتخبي المغرب وفرنسا يستحقان الوجود في نهائي المونديال.
وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي 3 - صفر، مساء الثلاثاء، على إستاد لوسيل، ليتأهل إلى نهائي المونديال، حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين منتخبي المغرب وفرنسا، المقررة إقامتها مساء اليوم (الأربعاء).
وقال سكالوني، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «ربما نتيجة هذه المباراة لا تعكس بالضرورة تفوقنا بنسبة 100 في المائة، لكن أعتقد أن كرواتيا لعبت بشكل جيد للغاية».
وأضاف: «لديهم (المنتخب الكرواتي) 3 لاعبين وسط يعرف بعضهم بعضاً منذ عدة سنوات، وبالتالي يستطيعون اللعب معاً بشكل جيد وتبديل المراكز من اليمين لليسار والعكس، وبالتالي استحوذوا على الكرة».
وتابع: «حينئذ أدركنا أننا يجب أن نفرض فلسفتنا نحن على أرض الملعب، وبعدها بالطبع أيضاً غيّرنا أسلوب اللعب بعد ضربة الجزاء».
وعن شعوره عقب المباراة، قال سكالوني: «بعد انتهاء المباراة، ما كنت أشعر به هو نفس ما كنت أشعر به بعد مباراة هولندا وبعد مباراة أستراليا، نعم لقد استمتعنا للغاية باللعب، لأنه من المثير للغاية بالنسبة لنا أن نصل إلى النهائي، وتصبح أمامنا خطوة واحدة نحو لحظة احتفال تاريخية».
وعن مشاعره تجاه الجماهير، قال سكالوني: «من الصعب للغاية أن أجمع أفكاري في كلمات الآن، هذا ما كنت أحلم به دائماً كأرجنتيني، وأعتقد أن الكل سيحتفل أيضاً، الكل يتصرف بنفس الطريقة عندما نمثل دولتنا وشعبنا، وبالتالي لدينا أيضاً كثير من العواطف والمشاعر، ونحن في الحقيقة أيضاً متحمسون للغاية من أجل الجماهير».
وأضاف: «الجماهير كانت تدفعنا أيضاً عندما خسرنا أمام السعودية وعانينا، فقد وقفوا خلفنا مجدداً، سعيد للغاية أن أرى الجميع يحتفلون بهذه اللحظة التاريخية للأرجنتين، فالأرجنتين الآن تأهلت للنهائي، وتكتب التاريخ، وبالتالي سنحتفل، وسنفكر بعدها في المباراة المقبلة».
ولدى سؤاله عن المنافس الذي يفضل مواجهته في النهائي من بين المنتخبين المغربي والفرنسي، قال سكالوني: «لا أعرف ما يمكنني قوله، سنواجه الخصم الذي سيفوز بالمباراة الثانية، أعتقد أن الفريقين يستحقان اللعب في النهائي، سنرى من سيواجهنا».
وأثنى سكالوني بشكل كبير على النجم ليونيل ميسي الذي سجل هدفاً وصنع هدفاً آخر أمام كرواتيا، ليكون بذلك قد ساهم بتسجيل 5 أهداف، وصناعة 3 أهداف، من إجمالي 12 هدفاً للأرجنتين في المونديال الحالي.
وقال سكالوني: «وجود ميسي ضمن صفوفنا يرفع رؤوسنا... لقد قلت إنني أشعر بالفخر لكوني مدرباً له، وأنه جزء من فريقي، كل مرة أشاهده على أرض الملعب، أشعر بأنه يحفزني أكثر لأن أؤدي واجبي تجاه جماهيرنا وتجاه الأرجنتين وتجاه عالم كرة القدم، أقول إنه شرف عظيم أن يكون ميسي جزءاً من فريقي».

الشرق الأوسط
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