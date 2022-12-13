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قرار الأمن الفرنسي بشأن مباراة المغرب

13
DECEMBER
2022
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ذكرت تقارير صحفية في فرنسا، أن شارع الشانزيليزيه الشهير وسط العاصمة باريس، سيجري إغلاقه، مساء يوم الأربعاء، تفاديا لأي أعمال شغب وعنف قد تندلع بالتزامن مع مباراة الديكة مع أسود الأطلس، في الدور نصف النهائي من مونديال كرة القدم المقام في قطر.

وتخشى السلطات حدوث أعمال شغب، نظرا إلى وجود مشجعين فرنسيين وآخرين مغربيين ومغاربيين، قد يدخلون في مواجهة مع بعضهم البعض.

ولم يسلم الشارع الذي يضم متاجر فاخرة إلى جانب مقاه ومطاعم، من أعمال تخريب وحرق خلال احتجاجات سياسية واجتماعية في فرنسا.

ونقلت شبكة "فرانس بلو" الإذاعية عن بلدية الدائرة الثامنة في العاصمة باريس، أن الشارع سيجري إغلاقه مساء الأربعاء، في إطار الاحتراز.
وتجري المباراة الكروية الحاسمة بين منتخبي المغرب وفرنسا، يوم الأربعاء، على الساعة الثامنة مساء بتوقيت باريس.

ومن المرتقب أن ينزل ألفا شرطي إلى شوارع العاصمة الفرنسية، مساء الأربعاء، من أجل احتواء أي أعمال شغب قد تندلع بسبب مباراة المونديال.

وكانت السلطات الفرنسية قد أخرجت 1200 عنصر من الشرطة إلى الشارع، خلال مباراة ربع النهائي التي جرت بين المغرب والبرتغال، وانتهت بفوز أسود الأطلس بهدف دون مقابل.

وفي مساء اليوم نفسه، كان منتخب فرنسا قد لعب ضد إنجلترا وفاز عليها بهدفين مقابل واحد، في مباراة مثيرة.

 

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