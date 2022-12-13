living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بتصرف مثير للإعجاب.. بونو للصحافيين: ليست مشكلتي أنا عربي

13
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سرق المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 الاضواء، وبعد العديد من المبارايات وتأهل المغرب الى المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي يصل الى هذه المرحلة، لا يمكن ان نتخيل المشهد دون الحارس ياسين بونو الذي ساهم بشكل كبير بمساعدة الفريق للوصول الى قبل نهائي المونديال.

واصل بونو سرقة الأنظار ولفت الانتباه بشكل كبير داخل الملعب، ولم يكتفي بهذا فقط كان لبونو ظهور مميز في المؤتمرات الصحافية حيث تعمد إيصال رسالة مهمة للجميع بطريقة أكثر من رائعة.

 

فبحسب ما انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته وكالات الأنباء، رفض بونو الحديث بغير اللغة العربية في إحدى المؤتمرات الصحافية، حيث قال: “ليست مشكلتي أنكم لم تحضروا مترجمين لكم”.

تصرف ياسين بونو هذا أغضب الصحافيين الأجانب لأنهم يعلمون أن الحارس المغربي يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ولكنه لم يتحدث بأي منها.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأرجاء الوطن العربي، بالحارس المغربي المتألق لاعتزازه بلغته الأم وإصراره على الرد باللغة العربية على أي صحافي مهما كانت جنسيته.

تصرف بونو المثير للإعجاب جاء خلال أحد المؤتمرات الصحافية السابقة خلال مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة إفريقيا، بعد اعتراض بعض الصحافيين على إجابته باللغة العربية، ليرد عليهم بونو: “ليست مشكلتي أنكم لا تتحدثون العربية. أنا عربي وعليكم المجيء بمترجم”، وأكمل إجابته باللغة العربية.

وبات الحارس المغربي العملاق ياسين بونو أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد العبور التاريخي لـ”أسود الاطلس” إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بالفوز المدوي 1-0 على البرتغال، السبت.

وفجّر المغرب إحدى أكبر المفاجآت بتصدره المجموعة السادسة أمام كل من كرواتيا وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا صاحبة المركز الثالث، وكندا.

وحقق بونو حارس إشبيلية الإسباني هذا الإنجاز في المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا (0-0)، ثمن النهائي ضد إسبانيا (0-0 وفوز 3-0 بركلات الترجيح) عندما تعملق متصديًا لركلتين ترجيحيتين، وفي ربع النهائي ضد البرتغال (1-0).

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout