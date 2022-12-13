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مدرب فرنسا يكشف نقاط قوة المغرب.. وكيفية "كسر" صلابته

13
DECEMBER
2022
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أكّد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أنه "سيجد حلا" للصلابة الدفاعية المغربية، عندما يواجه "أسود الأطلس" في نصف نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم الأربعاء.
 
ولدى سؤاله عن الطريقة التي سيتبعها "الديوك" للفوز على المغرب الذي لم تتلقّ شباكه سوى هدف واحد وكان عكسيا، قال ديشان خلال مؤتمر صحافي في الدوحة الثلاثاء "سوف نجد حلا. لكن هذا المنتخب (المغربي) لديه القدرة على الدفاع بشكل جيد للغاية".
 
وأضاف ديشان الساعي للوصول إلى النهائي وحصد لقب تاريخي ثان تواليا أنه "يجب ألا نختزل المغرب بالشق الدفاعي فقط، وإلا ما كانوا ليصلوا إلى هنا. رغم ذلك هم المنتخب الأفضل دفاعيا، وعليه، سيكون هدفنا خلق صعوبات لهم من أجل التسجيل".
 
وتعليقا على ما قاله حارسه وقائد منتخبه هوغو لوريس عن أجواء "معادية" جماهيريا في مواجهة المغرب، قال ديشان إن "المغرب لديه فرص عدة ليكون في النهائي. لا أحب الحديث عن حماسة معادية، بل أقول إن للمغرب حماسة شعبية تحدث الكثير من الضجيج، ولاعبو فريقي متحضرون لذلك، لأنك إذا أردت أن تحضّر للمباراة، عليك أن تستعد لكل ما يحيط بها".
 
وهنأ ديشان نظيره المغربي وليد الركراكي على إنجاز الوصول إلى نصف النهائي قائلا "أهنئ وليد على رحلته، هم فريق منظم جيداً، ولديهم مهاجمون جيدون أيضاً. كنا نشاهدهم وحاولنا أخذ ملاحظات، وسنحاول كسر ذلك لتسجيل هدف".
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