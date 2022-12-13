رونالدو البرازيلي: الأرجنتين لا تلعب جيدًا.. وميسي عليه مضاعفة جهده

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أثنى رونالدو نجم الكرة البرازيلية، على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بعدما حقق إنجازات ضخمة في مسيرته، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني أنه يستحق الفوز بلقب كأس العالم، ومؤكدًا على ضرورة أن يبذل ميسي قصارى جهده لحصد المجد. وسجل ميسي هدفًا وقدم تمريرة حاسمة للمنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الهولندي ليفوز بضربات الترجيح في دور الـ8، ويأمل في قيادة منتخب بلاده إلى النهائي السادس في بطولة كأس العالم حينما يواجه كرواتيا، الثلاثاء، ضمن الدور قبل النهائي. وبينما أثنى رونالدو على أداء ميسي في البطولة، غير أنه حذر من صعوبة مهمة التتويج بكأس العالم بالنسبة للاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات. وتحدث رونالدو للصحفيين، الإثنين : «جميعنا نستحق ذلك، لن يعطيك أحد شيئا، مهما كانت قصتك، الأرجنتين لا تلعب بشكل جيد لكنهم يلعبون معا إنهم شرسون في الهجوم، وهناك ميسي الذي يحسم الأمور حينما يكون قريبا من منطقة الجزاء». وأضاف: «هل سأكون سعيدا إذا فاز ميسي بكأس العالم، بالطبع سأكون سعيدا له، لكن هناك منافسة كبيرة بين البرازيل والأرجنتين، لن أكون منافقا وأقول أنني سأكون سعيدا للأرجنتين، هذا ليس صحيحا».