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تفاصيل جديدة لشجار ميسي مع مهاجم هولندا

13
DECEMBER
2022
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تحدث المراسل الذي أجرى اللقاء التلفزيوني مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب مباراة الأرجنتين ضد هولندا، في ربع نهائي مونديال قطر، عن تفاصيل ما حدث بين ميسي ونجم هولندا فوتر فيخورست.

وتناولت العديد من المواقع ووسائل الإعلام واقعة ميسي ونجم هولندا، وجرت مهاجمة النجم الأرجنتيني بشدة.

وتهجم ميسي لفظيا على مهاجم منتخب "الطواحين" الذي كان يقف أمامه أثناء حديثه لمراسل قناة ‏TyC sports وقال له: "ما الذي تنظر إليه، أذهب من هنا أيها الأحمق!".

وكشف المراسل جاستون إيدول، تفاصيل ما حدث قائلا: "في وقت ما عندما كنا على الهواء قلت له (ليو اهدأ) لأن هناك الكثير من الأشخاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وأنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث".

وتابع: "بعد المباراة في غرفة تبديل الملابس كانوا يركلون بعضهم البعض بالفعل وليس فقط ميسي".

وأضاف: "فان ديك دخل في شجار مع أوتاميندي، وغضب ميسي كان أكثر في ركلات الترجيح حيث تصدى الهولنديون للأرجنتين".

وقال إيدول "بمجرد انتهاء ركلات الترجيح، حدث الشجار بين لاعبي المنتخبين، وكان نجم هولندا (فيخورست) ينتظر ميسي في النفق من أجل الحصول على قميصه، وهنا بدأ ليو في الحديث (لمراسل القناة) ولم يفهم اللاعب الهولندي سبب تصرف الأرجنتيني.

وشهدت المباراة مناوشات عديدة بين لاعبي المنتخبين، مع إشهار الحكم لاهوز 15 بطاقة صفراء، كأكثر رقم في تاريخ المونديال لمباراة واحدة.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر، بتغلبه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3، في المباراة التي أقيمت الجمعة على استاد لوسيل، في ثاني مواجهات دور الستة عشر.

وسيواجه "راقصو التانغو" كرواتيا الليلة الثلاثاء، في نصف النهائي بعد نجاح زملاء لوكا مودريتش في إقصاء البرازيل.

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