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توقعات إيتو للمغرب في كأس العالم تتحقق!

13
DECEMBER
2022
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تصدر النجم الكاميروني، صامويل إيتو، عناوين الصحف في الأسابيع الماضية، بسبب توقعه طرفي نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال إيتو قبل البطولة، إنه يتوقع نهائي تاريخي بين الكاميرون والمغرب.

ولم ينجح المنتخب الكاميروني في عبور دور المجموعات، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته وودع البطولة.

ولكن ما زال منتخب المغرب يملك حظوظا قوية بالمنافسة على اللقب العالمي حتى الآن، وأمامه مباراة مرتقبة أمام منتخب فرنسا، حامل لقب البطولة، غدا الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

وتبتعد المغرب الآن خطوة واحدة فقط من تحقيق توقعات إيتو في الوصول للنهائي، الذي تنبأ بأن "أسود الأطلس" ستفوز على البرتغال ثم إسبانيا، ولكن بترتيب مختلف.

وفي حديثه قبل البطولة قال إيتو: "خلال السنوات الأخيرة اكتسبت الفرق الإفريقية المزيد والمزيد من الخبرة، وأعتقد أنها مستعدة ليس فقط للمشاركة في كأس العالم، ولكن أيضا للفوز بالبطولة".

وتألق المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، وحقق إنجازا في الوصول للمربع الذهبي لكأس العالم لأول مرة في تاريخ أي منتخب عربي وإفريقي، وتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ليقدم أداء تاريخيا.

روسيا اليوم
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