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أنشيلوتي يوافق على قيادة البرازيل بشرط

12
DECEMBER
2022
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 كشف تقرير صحفي، اليوم الاثنين، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، مرشح لقيادة البرازيل في المرحلة المقبلة.

 وكان تيتي، المدير الفني للبرازيل في مونديال قطر، أعلن انتهاء تجربته مع السامبا، عقب الخروج أمام كرواتيا في ربع النهائي.

ووفقًا لشبكة “uol” البرازيلية، فإن الاتحاد البرازيلي كان يستهدف التعاقد مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أو كارلو أنشيلوتي.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تحدث مع الإسباني بيب جوارديولا والإيطالي كارلو أنشيلوتي، بشكل غير رسمي.

 وأردفت: “جوارديولا لم يظهر اهتمامًا كبيرًا بقبول تحدي العمل في البرازيل، ثم جدد عقده مع مانشستر سيتي حتى حزيران/يونيو 2025”.

وأوضحت: “الاتحاد البرازيلي تحدث مع أنشيلوتي لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكان كارلو منفتحًا على المضي قدمًا في المحادثات بناء على المشروع المقدم”.

وأشارت: “كارلو أنشيلوتي كان حذرا بأنه لن يقبل المفاوضات إلا عندما يكون المنصب شاغرًا، كما أصر على استكمال الموسم مع ريال مدريد”.

وذكرت أن على الاتحاد البرازيلي الآن التفاوض مع ريال مدريد، للسماح برحيل أنشيلوتي في حزيران/يونيو 2023، قبل عام واحد من انتهاء العقد.

وكشفت أن أنشيلوتي أحد الأصدقاء المقربين لتيتي، كما أنه لعب دورا كبيرا في تطوير مستوى فينيسيوس جونيور وردريجو جويس في ريال مدريد.

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