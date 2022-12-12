بطولة لبنان للفئات العمريّة بكرة الطاولة: ألقاب الاناث لشيري والهبش وكساب والدقدوقي وعازار

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في اليوم الثاني من بطولة لبنان بكرة الطاولة للفئات العمريّة التي تُقام على طاولات نادي المون لاسال عين سعاده، جرت منافسات الإناث وأتت النتائج كالتالي:

- تحت 11 سنة: فازت بالّلقب بيسان شيري (الأهلي الخيام) بعد تغلّبها في المباراة النهائيّة على مريم بيروتي (بلاط مرجعيون) 3/2 وحلَّ في المركز الثالث كل من دانا الخطيب(البراعم النبطية) ورينا الحسن (شاريتيه دار النور).

- فئة 12-13 سنة: أحرزت اللقب ياسمينا الهبش (الأهلي صيدا) بعد فوزها على فاطمة بيروتي (بلاط مرجعيون) 3/0 التي حلَّت ثانية .وفي المركز الثالث كل من سيدرا الحسن (شاريتيه دار النور) وميرا البابا (اللواء صيدا)

- فئة 14-15 سنة: احتلت المركز الأول جويل كساب (أنترانيك بيروت) بعد تغلّبها في المباراة النهائيّة على لوري أبريليان (هومنتمن بيروت) 3/0 .وفي المركز الثالث حلَّت نور الفتى (الأدب والرياضة كفرشيما).

- فئة 16-17 سنة: احرزت اللقب فاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) بعد تغلّبها في المباراة النهائيّة على نايلة طانوس (شاريتيه دار النور) 3/0 .وفي المركز الثالث كلّ من حنين شمس الدين(المعني صيدا) وإليز ماري عماد (مون لا سال).

- فئة 18-19 سنة: احرزت المركز الأول مريم الهبش (المعني صيدا) بعد تغلّبها في المباراة النهائيّة على لوري ياهينيان (هومنتمن بيروت) 3/0 .وفي المركز الثالث احتلت كلّ من هالا دمج (الرياضي بيروت) وسارة صقر (الرياضي بعبدا) هذا المركز .

- فئة 20-21 سنة: احرزت اللقب ليتيسيا عازار (أنترانيك بيروت) بعد تغلّبها في المباراة النهائيّة على ليا عساف (الندوة القماطية) 3/1 .وفي المركز الثالث حلّت كلّ من مرغريتا الجلخ(الرياضي بعبدا) ويارا ليث سطوحي (الرياضي بيروت).

وفي الختام وزَّع رئيس الإتحاد جورج كوبلي ونائبه الدكتور عادل دمج وعضوا الاتحاد كابي عريضة ووسام شيري ورئيس الّلجنة الفنيّة فادي قسيس الجوائز على الفائزات.

أشرف على المنافسات رئيس اللّجنة الفنيّة فادي قسيس والحكم العام ربيع الملّ.

قاد المباريات الحكم الدولي مصطفى الدقدوقي والحكام الإتحاديّون وائل سيف الدين، عبدو أبو جوده، إيلي سليمان وجوزيف مرعب.