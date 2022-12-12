مونديال 2022... خبر سار بشأن المباريات الأربع الأخيرة!

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كشفت تقارير إعلامية أن شبكة "بي إن سبورتس" المخولة بنقل مباريات كأس العالم 2022 في قطر، ستنقل باقي مباريات البطولة على القنوات المجانية.

وانتهت مباريات دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم، يوم السبت، لتتبقى أربع مباريات على ختام المسابقة التي تستضيفها قطر حتى 18 من كانون الأول الحالي.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا مع كرواتيا في مباراة نصف النهائي الأولى، والتي ستُقام غداً الثلاثاء، على ملعب لوسيل، عند الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت بيروت.

أما المباراة الثانية، فستجمع منتخب المغرب مع نظيره الفرنسي، بعد غد الأربعاء، على ملعب البيت، عند الساعة التاسعة ليلاً بتوقيت بيروت.

أما مباراة المركزين الثالث والرابع فستقام يوم السبت المقبل على ملعب خليفة عند الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت بيروت.

فيما ستقام المباراة النهائية يوم المقبل على ملعب لوسيل عند الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت بيروت.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم نقل المباريات الأربع على قنوات "بي إن سبورتس" المجانية و"الكأس" القطرية المجانية أيضا.

وسيتم بث تلك المباريات على القنوات المفتوحة، على الرغم من طلب الحكومة المغربية عدم بث مباراة المغرب وفرنسا على القنوات المفتوحة، كونه يؤثر على حصتها الإعلانية، حيث تبث مباريات أسود الأطلس على القنوات الأرضية المغربية.

وتنوي شبكة "بي إن سبورتس" بث مباراة المغرب وفرنسا على القنوات المفتوحة بناء على اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم طلب حكومة المغرب عدم بثها.