بعد وداع كأس العالم 2022 .. البرازيل تدرس قراراً "صادماً" !

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يدرس اتخاد قراراً صادماً بعد وداع بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وأفادت أن نتائج المنتخب البرازيلي في آخر 20 عاماً، دفعت الاتحاد البرازيلي لدراسة التعاقد مع مدير فني أجنبي، في خطوة ستكون المرة الأولى في تاريخ السيليساو.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد البرازيلي يدرس بجدية اللجوء لهذا الخيار، ولكن الصحيفة أشارت إلى أن الأمر لن يكون سهلاً لأنه سيكسر تقليداً راسخاً في تاريخ السامبا.

ومن بين الخيارات المطروحة، يبرز اسم المدرب الألماني، يواكيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، والذي أحرز رفقة المانشافت لقب كأس العالم 2014 والتي استضافتها البرازيل، كما أن المدرب التشيلي مانويل بيليغريني من الأسماء المطروحة لتولي تدريب السامبا.