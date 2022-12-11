living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أول تعليق لرونالدو بعد خروج البرتغال من مونديال قطر على يد المغرب

11
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صمته بعد إقصاء منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لمونديال قطر على يد المغرب بعد خسارته بهدف دون رد أمس.

وكتب رونالدو، رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” قائلا: “كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر وأكثر حلم طموحا في مسيرتي المهنية.. لحسن الحظ فزت بالعديد من الألقاب الدولية وأيضا مع منتخب البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان أكبر أحلامي”.

وأضاف: ” قاتلت من أجل البرتغال.. حاربت بشدة من أجل هذا الحلم.. في المرات الخمس التي شاركت فيها في كأس العالم على مدار 16 عاما، دائما بجانب اللاعبين العظماء وبدعم من الملايين من البرتغاليين، قدمت كل ما لدي. أترك كل شيء خارج الملعب. لم أدر وجهي أبدا للقتال ولم أتخل أبدا عن ذلك الحلم”.

وتابع رونالدو: “للأسف انتهى الحلم بالأمس، أريدكم جميعا أن تعرفوا أنه قد قيل الكثير، وكتب الكثير، وتم التكهنات بالكثير ولكن تركيزي مع البرتغال لم يتغير ولو للحظة. كنت دائما واحدا أقاتل من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدا لزملائي وبلدي”.

وأتم قائلا: “ليس هناك الكثير لأقوله الآن. شكرا للبرتغال. شكرا لقطر. كان الحلم جميلا، الآن نأمل أن تكون الأجواء جيدة ويسمح لكل شخص باستخلاص قراراته الخاصة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout