كأس العالم 2022: فرنسا تهزم إنجلترا وتتأهل لنصف النهائي

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تأهلت فرنسا لنصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر، بعد فوزها على إنجلترا 2-1.

وسجل المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، هدفا في الشوط الأول عن طريق اللاعب أوريلين تشواميني. ولكن إنجلترا نجحت في معادلة النتيجة بهدف سجله هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

ومرة أخرى، تقدمت فرنسا في الدقيقة 78 عندما سجل اللاعب أوليفيه جيرو هدفا برأسية رائعة.

ولسوء حظ إنجلترا، أضاع مهاجمها، هاري كين، ركلة جزاء ثانية حصل عليها فريقه. ولكن كين عادل، بهدفه في المباراة، الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية في صفوف "الأسود الثلاثة"، المسجل باسم واين روني، بعد أن بلغ رصيده 53 هدفا.

وفشلت محاولات المنتخب الإنجليزي لاستعادة التعادل، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا.