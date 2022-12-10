بالفيديو- ميسي لمهاجم هولندا : "اذهب أيها الأحمق!"

A + A -

بدا ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين في حالة غضب شديد بعد مباراة هولندا رغم الفوز عليهم في بطولة كأس العالم.

ودخل ميسي في مشاحنات عديدة مع لاعبي هولندا ومع المدير الفني لويس فان غال الا ان اللقطة الأكثر جدلا كانت عندما كان يجري مقابلة مع شبكة " TYC sports " الارجنتينية وفجأة قطع حديثه ووجه الشتائم لأحد الأشخاص إذ قال “ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟ اذهب إلى هناك، هيا”.

وحسب الشبكة فإن مهاجم هولندا فوتر فيرخورست الذي سجل هدفي هولندا مر عبر المنطقة المختلفة وقال شيئًا للنجم الأرجنتيني اثار حفيظته، دون الكشف عن محتوى ما قاله ليرد عليه ميسي بهذه الطريقة .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا