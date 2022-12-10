مواجهتان قويتان اليوم في كأس العالم

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تختتم اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، المقامة في قطر حتى 18 كانون الأول الجاري.

وحسمت مواجهة نصف النهائي الأول، حيث سيلعب المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي عند الساعة 22:00 من مساء الثلثاء المقبل، في استاد لوسيل.

وتقام مباريات اليوم السبت على الشكل الآتي (بتوقيت الدوحة):

يلعب المنتخب المغربي مع نظيره البرتغالي عند الساعة 18:00 مساءً في استاد الثمامة، الذي يتّسع لـ40 ألف متفرّج، علماً أنها المباراة الأخيرة التي ستقام على هذا الملعب.

يلتقي المنتخب الإنكليزي مع نظيره الفرنسي عند الساعة 22:00 مساءً في استاد البيت، الذي يتّسع لـ60 ألف متفرّج، وهو الملعب الذي سيستضيف أيضاً مواجهة في نصف النهائي.

ويلعب في المرّبع الذهبي الثاني الفائز في كل مباراة، عند الساعة 22:00 من مساء الأربعاء المقبل، في استاد البيت.