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"التانغو" الى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزه على هولندا

10
DECEMBER
2022
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بسيناريو جنوني، أبقت الارجنتين وقائدها ليونيل ميسي على حلم التتويج الاول منذ 1986 وبلغت نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها بركلات الترجيح 4-3 على هولندا بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي 2-2 الجمعة في ربع النهائي على استاد لوسيل.

وافتتح ناهويل مولينا التسجيل للارجنتين بتمريرة حاسمة سحرية من ميسي (35)، وأضاف الاخير الثاني من ركلة جزاء (73). إلا أن البديل فاوت فيخهورست قلّص الفارق في الدقيقة 83 قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع (90+11)، ويلجأ الفريقان الى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح تألق فيها الحارس إيميليانو مارتينيس بصده كرتين.

وتلتقي الارجنتين في نصف النهائي مع كرواتيا الثلاثاء على المعلب ذاته بعد أن أقصت البرازيل بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1.

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