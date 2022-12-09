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الخليفي يكشف عن مصير ميسي

9
DECEMBER
2022
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كشف القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، آخر التطورات المتعلقة بمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية، جاء فيها:" اتفقنا مع ليونيل ميسي على الجلوس معا، بعد نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، لمناقشة مستقبله، ولكن أستطيع القول أننا نحن وهو سعداء للغاية".

ووفقا لكلام القطري فإن ليو ميسي سعيد للغاية باللعب مع باريس سان جيرمان، وكذلك مع المنتخب الوطني.

وأوضح الخليفي: "عندما يكون اللاعب غير سعيد، فهذا يظهر في المباريات مع المنتخب الوطني. هذا الموسم، لعب ميسي بشكل رائع بالنسبة لنا، حيث سجل الكثير من الأهداف وقدم الكثير من التمريرات الحاسمة للمنتخب الوطني وللنادي".

وارتبط ميسي بالرحيل عن فريق باريس سان جيرمان الصيف المقبل، وسط اهتمام عدة أندية بضمه أبرزها إنتر ميامي الأمريكي، وتشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة.

يذكر أن ميسي (35 عاما) انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف عام 2021، وينتهي عقده مع النادي الباريسي في صيف عام 2023، وسجل النجم الأرجنتيني هذا الموسم 12 هدفا خلال 19 مباراة، بجميع المسابقات، إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

روسيا اليوم
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