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هل هدّد رونالدو بالرحيل من معسكر البرتغال؟

8
DECEMBER
2022
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نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الخميس أن يكون النجم كريستيانو رونالدو قد هدّد بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022 في قطر، لعدم مشاركته أساسياً ضد سويسرا في الدور ثمن النهائي.
واتخذ المدرب فرناندو سانتوش قراراً مفاجئاً بإبقاء رونالدو على دكة البدلاء الثلاثاء، وسجل بديله اليافع غونسالو راموس ثلاثية (هاتريك) في الفوز الكاسح 6 - 1 على سويسرا.
دخل رونالدو في الدقيقة الـ73 عندما كانت «سيليساو» متقدمة 5 – 1، ولكن صحيفة «ريكورد» البرتغالية أفادت بأن المهاجم سبق أن هدّد بالمغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوش.
قال الاتحاد في بيان «يوضح الاتحاد أن قائد سيليساو لم يهدّد أبداً بالرحيل عن المنتخب خلال الإقامة في قطر».
وتابع «كل يوم، يعمل رونالدو على تعزيز سجله الاستثنائي في خدمة المنتخب والبلاد، وهذا أمر يجب أن يُحترم».
وقال الاتحاد، إن مشاركة رونالدو الذي سجل هدفاً واحداً في قطر من ضربة جزاء في الدور الأول ضد غانا، في المباراة أمام سويسرا كان دليلاً آخر على التزامه.
يُعدّ رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة مع البرتغال، وهو أفضل الهدّاف الدوليين في تاريخ كرة القدم.
تلتقي البرتغال مع المغرب السبت في الدور ربع النهائي، ومن المحتمل أن يشارك راموس أساسياً بدلاً من رونالدو مجدداً.
لم يتدرب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات مع البدلاء الآخرين الأربعاء، بل شارك في حصة في قاعة الرياضة إلى جانب الذين شاركوا أساسيين ضد سويسرا.

الشرق الأوسط
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