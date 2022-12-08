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بنزيمة يعود إلى تدريبات ريال مدريد "السبت"

8
DECEMBER
2022
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أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنّ مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي استُبعد من تشكيلة بلاده عشية انطلاق كأس العالم بسبب الاصابة، سيستأنف تدريباته مع الفريق السبت، حسب ما صرّح لصحيفة "كورييري ديلو سبورت".

وأجاب المدرب المخضرم بابتسامة عندما سئل عن حالة نجمه الصحية "صاحب الكرة الذهبية يعود السبت" مضيفاً "سوف نعيده إلى الملعب".

في اليوم نفسه، سيكون المنتخب الفرنسي بطل العالم في مواجهة صعبة امام انكلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم.

وكان المهاجم البالغ من العمر 34 عاما قد انسحب من تشكيلة كأس العالم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات. وقد قدّر الاتحاد الفرنسي وقت تعافيه بثلاثة أسابيع.

ولم يختر مدرب المنتخب ديدييه ديشان اي اسم مكانه ولا يزال مكانه فارغا في القائمة الرسمية للديوك في كأس العالم.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه في حالة التتويج، فإنه سيمنح ميدالية لكل لاعب وأن بنزيمة "يحق له" الحصول على واحدة، لكن قرار اعتباره بطل العالم يعود في النهاية إلى المنتخب الفرنسي.

وكانت خيبة الأمل بعد الاعلان عن غيابه هائلة بالنسبة للمهاجم الذي يعيش افضل ايامه لا سيما بعد موسم 2021-2022 الذي سجّل فيه 44 هدفًا في 46 مباراة على مستوى الاندية، كما قاد ريال إلى لقب الدوري الـ35 ودوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14.

كما اصبح منذ آذار/مارس 2022 أفضل هداف فرنسي في التاريخ بأكثر من 400 هدف احترافي، متقدمًا على تييري هنري.

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