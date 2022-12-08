living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأول مرة.. تن هاغ يتحدث عن "أزمة رونالدو"

8
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحدث المدير الفني لمانشستر يونايتد إيريك تن هاغ لأول مرة، عن رحيل المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي في مقابلة مع قناة النادي الرسمية، إنه وضع أزمة رونالدو وراء ظهره، حيث لم يعد يفكر بها.

وفسخ النادي عقده مع رونالدو بالتراضي قبل يومين من انطلاق كأس العالم، في أعقاب مقابلة مثيرة وجه فيها النجم البرتغالي انتقادات لاذعة للإدارة، وقال إنه "لا يحترم تن هاغ".
وأوضح المدير الفني للفريق الذي يخوض معسكرا إعداديا في إسبانيا يضم اللاعبين غير المشاركين في المونديال: "لقد ذهب. هذا هو الماضي".

وأضاف تن هاغ: "ننظر الآن إلى الأمام ونتطلع إلى المستقبل".

وفشل رونالدو (37 عاما) في تقديم المستوى المرجو خلال كأس العالم، علما أنه بدأ احتياطيا في فوز البرتغال الكاسح على سويسرا 6-1، الثلاثاء، بآخر مواجهات دور الـ16.

ويبدو مستقبل صاحب الكرات الذهبية الخمس مجهولا، بعد أن نفى تقارير أشارت إلى احتمال انتقاله إلى النصر السعودي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout