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"هاتريك" وحيد حتى الآن في مونديال قطر.. راموش جرس إنذار للمغرب

8
DECEMBER
2022
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خطف المهاجم البرتغالي غونسالو راموش الأضواء خلال مباراة منتخب بلاده وسويسرا (6-1) التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على أرضية استاد لوسيل، في دور الـ16 لمونديال قطر 2022.

وأحرز غونسالو راموش، الذي شارك أساسيا في المباراة بدلا من زميله النجم كريستيانو رونالدو، ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود منتخب البرتغالي إلى فوز ساحق على سويسرا (6-1)، وبلوغ الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

ودخل غونسالو راموش تاريخ النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، بتسجيله أول ثلاثية "هاتريك" والوحيدة حتى الآن في البطولة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب البرتغالي الشاب (21 عاما) أصبح أصغر لاعب يسجل ثلاثية في مباراة ضمن دور خروج المغلوب في كأس العالم بعد الأسطورة بيليه.

وأشاد مغردون في موقع "تويتر" بأداء المهاجم غونسالو راموش "خليفة رونالدو"، ووصفه البعض بـ"الموهبة المرعبة".

وشارك غونسالو راموش، مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي، لأول مرة مع الفريق الأول في يوليو 2020، وآنذاك شارك كبديل في الشوط الثاني أمام ديسبورتيفو أفيس، وخرج من المباراة برقم قياسي، كأول لاعب يهز الشباك مرتين في ظهوره الأول مع كبار بنفيكا منذ العام 1998.

وخطف المهاجم الأنظار بانفجار موهبته مع عملاق الكرة البرتغالية هذا الموسم، تحديدا بعد السماح بانضمام المهاجم الأوروغوياني داروين نونييز إلى صفوف ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، لينفرد بدور البطولة في النصف الأول من الموسم، بتسجيل ما مجموعه 14 هدفا، كواحد من أبرز المساهمين في حفاظ الفريق على سجله الخالي من الهزيمة في 25 مباراة على التوالي، والأهم اقتناص تأشيرة التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المجموعة الحديدية التي كانت تضم كلا من باريس سان جيرمان، يوفنتوس، ومكابي حيفا.

وضرب المنتخب البرتغالي موعدا في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022" مع منتخب المغرب الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (3-0) عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، اليوم الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

روسيا اليوم
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