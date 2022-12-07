هذا ما سيحصل عليه منتخب المغرب بعد التأهل التاريخي!

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المنتخب المغربي سيحصل على 25 مليون دولار على الأقل، في حال الوصول إلى نصف النهائي، وسترتفع الحصيلة إلى 30 مليون دولار في حال الوصول إلى النهائي.

ما مكافأة كل منتخب يتأهل للمونديال؟

يحصل كل منتخب يتأهل لبطولة كأس العالم على 2.5 مليون دولار، قبل البطولة، ثم تصل إلى 9 ملايين دولار خلال دور المجموعات.

ويرتفع المبلغ في كل دور، وهو ما أتاح للمغرب الوصول إلى مكافأة 17 مليون دولار، بعد عبور إسبانيا، والتي قد تصل إلى 25 مليون دولار في حال عبور البرتغال.

كما يحصل المنتخب صاحب السجل الأفضل في "اللعب النظيف"، على 50 ألف دولار.