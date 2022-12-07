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ضربة للأرجنتين قبل موقعة هولندا

7
DECEMBER
2022
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يواجه ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، خطر فقدان خدمات أحد لاعبي المنتخب خلال المباراة المنتظرة أمام هولندا، التي ستجمعهما الجمعة، بمنافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم.

وبحسب موقع “TyC Sport” الأرجنتيني، فإن لاوتارو مارتينيز مهاجم المنتخب الأرجنتيني، يعاني من إصابة، قد تجعله غير قادر على الظهور بشكل كامل مع الأرجنتين.

وقال اليخاندرو كاماتشو، وكيل أعمال اللاعب في تصريحات أبرزها الموقع: “لاوتارو مصاب، إنه يعاني من ألم شديد في كاحله”.

وأضاف “يعمل بجد من أجل التخلص من هذا الألم، وبمجرد حدوث ذلك سيطير في الملعب، إنه لاعب هداف، كانت أهدافه ضد السعودية (التسللات) من الصعب استيعابها وصعبة، لكن لاوتارو لديه قوة ذهنية كبيرة للمضي والعودة لأفضل نسخة منه”.

وأتم “لاوتارو وجوليان ألفاريز يقويان نفسيهما بالمنافسة، إنهما يعملان بشكل جيد لبعضهما البعض”.
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