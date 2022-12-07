تجربة تدريبية اسبانية للحارس المتألق جبران عماد

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يخوض حارس مرمى نادي الحكمة الرياضي – بيروت الناشئ جبران عماد تجربة تدريبية احترافية مع فريق FUENLA BRADA FCالاسباني لكرة القدم ومقره في العاصمة الاسبانية مدريد تستمر اسبوعين، هو وصل إلى مركز التدريب التابع للنادي الذي يحمل اسم ملعب فرناندو توريس، وبدأ تجربته التي ستعود بفائدة كبيرة عليه وعلى فريقه في المستقبل، كونه من ابرز حراس المرمى الناشئين في لبنان.

وتلقى عماد الدعوة الشهر الماضي وتوقيتها بين 3 و17 كانون الاول 2022 حيث يمكنه الاستفادة من خبرات مدربي حراس المرمى ومدربي اللياقة البدنية في النادي الاسباني، وفي حال اثبت وجوده يمكن له خوض تجربة احترافية مع فريق النادي.